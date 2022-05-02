انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك القاهرة يقدم قرض أصحاب المعاشات بنصف مليون جنيه.. أعرف التفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /695363/بنك-القاهرة-يقدم-قرض-أصحاب-المعاشات-بنصف-مليون-جنيه-أعرف-التفاصيل

وفر بنك القاهرة قرض أصحاب المعاشات بقيمة تصل لنصف مليون جنيه، خاصة أن أصحاب المعاشات يريدون بدأ حياتهم بعد المعاش بمشروعات خاصة لاستكمال حياتهم وتلبية احتياجاتهم أسرهم. ومن أبرز قروض أصحاب المعاشات التى يكثر البحث هو قرض بنك القاهرة فهو قيمته تصل إلى نصف مليون جنيه. ويقدم دوت الخليج تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك القاهرة في هذا الموضوع.

قروض بنك القاهرة إليكم تفاصيل قرض بنك القاهرة وفترة السداد والشروط المطلوبة عليه من خلال الأتي: - تصل قيمة القرض بين 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه. - تبلغ فترة السداد من 6 شهور إلى 10 سنوات. - نسبة الفائدة 16.5% سنويا متناقص. - ألا يزيد عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض. - تبلغ المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة. - يصل الحد الأدنى للمعاش ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة يقدم قرض أصحاب المعاشات بنصف مليون جنيه.. أعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.