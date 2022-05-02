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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /695357/البنك-الأهلي-المصري-يوفر-قرض-أصحاب-المعاشات-بـ-مليون-جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري عن توفير قرض أصحاب المعاشات بقيمة تصل إلى مليون جنيه لدعم عملائه. فالكثير من المواطنين يثقون في البنك الأهلي المصري لمصداقيتهم في تعاملات المصرف، لذا يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض البنك الأهلي المصري لأصحاب المعاشات.

قرض البنك الأهلي المصري

إليكم كافة التفاصيل عن قرض البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

تبلغ قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.

تصل فترة السداد: من عام إلى 10 سنوات. تبلغ نسبة الفائدة: 16.5% سنويا متناقصة.

لابد أن تكون قيمة المعاش: ألف جنيه كحد أدنى.

لابد ألا يزيد سن صاحب المعاش أو المستفيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.