إجراءات الزراعة لمنع التعديات على الأراضى خلال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضى تتابع مع مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات لرصد أى حالة تعد، مع الإزالة الفورية للتعديات، وكذلك لأعمال تشوين مواد البناء على الأراضى الزراعية؛ تنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير بمنع التعديات على الأراضى الزراعية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





وأضاف الشناوى، فى بيان اليوم الإثنين، أن هناك تنسيقا مع كافة الأجهزة المعنية فى المحافظات؛ من أجل التصدى للبناء على الأراضى والإزالة فى المهد مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، مؤكدا أن وزير الزراعة يتابع على مدار الساعة موقف التعديات والإجراءات اللازمة لمنعها. وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن الرقعة الزراعية ثروة قومية تتوارثها الأجيال، وهى المصدر الرئيسى لإنتاج الغذاء ويجب الحفاظ عليها من التآكل. وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، مع حرمانهم من دعم الأسمدة وبطاقة التموين.

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