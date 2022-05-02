محافظ الجيزة يتفقد دور رعاية المسنين والأيتام بإمبابة والهرم (صور)

جدة - نرمين السيد -

واستهل محافظ الجيزة زياراته بتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار أم هانئ لرعاية المسنين بإمبابة بحى شمال وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أى متطلبات لهم، مؤكدا على ضرورة أن يتم التواصل الدورى والتنسيق مع المحافظة فى حال وجود أى معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها.

وقال راشد إنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع.

واستكمل راشد زياراته بتفقد مستشفى التحرير العام للاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وأعطى العيدية متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكدا على ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وافتتح المحافظ وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى التحرير العام والتى تضم 10 ماكينات غسيل كلوى ومجهزة بالكامل بالإضافة إلى افتتاح وحدة الرعاية المتوسطة بالمستشفى بعد تجهيزها.

وثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفانى فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى فى معركتنا ضد فيروس كورونا.

كما تفقد دار هضبة الخير للأيتام بكفر طهرمس بالهرم مقدما لهم العيدية واستمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ منه، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالدار على توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات ووسائٔل الترفيه التى يحتاج إليها الأطفال، موجها بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

رافق المحافظ خلال الجولة: إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، وعلاء بدران السكرتير العام، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة وحسن موافى رئيس حى الهرم.