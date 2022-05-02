الشهر العقارى يعلن موعد تسجيل الملكية (التعديلات الجديدة)

جدة - نرمين السيد - وأنهت مصلحة الشهر العقارى رفع كفاءة كافة مقارها ومكاتبها على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات، ومن خلال زيادة عدد الموظفين والمقار، بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات العمل بالمصلحة.

وسبق أن أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن الإصلاحات والتيسيرات التى تضمنها مشروع قانون الشهر العقارى الجديد، قضى تماما على الإجراءات المعقدة التى كانت تحول دون تسجيل الملكيات، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبا يقوم على التصدى للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها.

وأضاف أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية ويتلافى جميع المشاكل التى تسببت فى عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والخاصة بتسجيل الملكيات.

وأعلنت مصلحة الشهر العقارى أن مقار ومكاتب المصلحة مستعدة للعمل واستقبال طلبات تسجيل الملكيات، لما يمتد بعد مواعيد العمل الرسمية، وسط توقعات بإقبال كبير من جانب المواطنين على تسجيل ملكياتهم فى ضوء التيسيرات الكبيرة التى يتيحها القانون الجديد، بما يعود بالنفع على الشهر العقارى والدولة والمواطن.

ويقدم القانون الجديد تيسيرات واسعة فى مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ما يفتح المجال أمام أى مشترى بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه.

وأنهى القانون التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لاسيما وأن تلك الحالة لم تكن متوفرة فى أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة على 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل.

ويقدم القانون مزايا فى سبيل تسجيل الملكية، فى مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات، مع وجود مستند يدل على الإقامة فى العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذى سيعتمد فى مجال نقل الملكية.

كما وضع سقفا زمنيا لتسجيل الملكية مدته 37 يوما بحد أقصى، ما لم يكن موجودا من قبل؛ حيث كانت عملية التسجيل تستغرق فى بعض الأحيان سنوات طويلة، فضلا عن اعتماد 5 جهات للحصول على الخرائط المساحية؛ بما يضمن السرعة وعدم المغالاة فى التكلفة المخصصة للتسجيل، ولا تتجاوز "الرفع المساحى" 14 يوما من بين الـ37 يوما المحددة للتسجيل، بالإضافة إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل (والتى جرى حصرها فى 9 حالات).

وسيتم التواصل مع المواطن الراغب فى تسجيل الملكية، والذى قدم أوراقه على الهاتف الذى يحدده لإبلاغه بالحضور وانتهاء عملية التسجيل.

ولا يتجاوز الحد الأقصى لإجمالى الرسوم المقررة قانونا التسجيل العقارى عن 3900 جنيه، فهى محددة قانونا وتبدأ من 500 جنيه وحتى ألفى جنيه.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة العمل لتسجيل العقار فى ضوء القانون الجديد الذى تم إقراره لن يتجاوز بأى حال من الأحوال 37 يوما؛ بفضل اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة فى الشهر العقارى، والتى تختصر عملية التسجيل خلافا للتعقيدات السابقة التى كان يمر بها المواطن على نحو دفعه سابقا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية.

ويتيح قانون الشهر العقارى للمقيمين بالخارج، إمكانية الحصول على خدمات التسجيل العقارى إلكترونيا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك.

وفى سبيل التيسيير على المواطنين، أبرمت وزارة العدل، اتفاقية تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، لتحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم الطلبات عن بعد أو يدويا، من خلال بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلى (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.