توافد الآلاف من أبناء الغردقة على الحدائق والشواطئ للاحتفال بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - شهدت الحدائق العامة بالغردقة إقبالاً كبيرًا من الأهالى للاحتفال بالعيد وسط فرحة من الأهالى هذا العام بعد فتح الشواطئ العامة والحدائق بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا.





وأدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط فرحة غامرة وتواجد كبير من المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة، الذين حرصوا على التواجد أمام ساحة مسجد الميناء الكبير ومشاركة المصريين أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتبادل التهانى وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال فى سعادة غامرة.

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