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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695356/التنمية-المحلية-تفعيل-غرف-العمليات-وإدارة-الأزمات-طوال-أيام-العيد

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع السادة المحافظين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

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وهنأ وزير التنمية المحلية المحلية السادة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصرى والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الوزير علي التأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق ، خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه اللواء محمود شعراوى بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال أيام العيد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما طلب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التصدي بحزم لأى محاولات للتعدي على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال أجازة العيد والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين ، ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال العيد.

وأكد شعراوي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ ، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

التنمية المحلية: تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات طوال أيام العيد

وطالب وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين خلال إجازة العيد من أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد ، مطالباً كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

ووجه اللواء محمود شعراوى بإستمرار المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام واستمرار متابعتها للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما طالب وزير التنمية المحلية بإلغاء الإجازات والراحات خلال أيام العيد للعاملين بالإدارة المحلية حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك للعمل على راحة وسلامة المواطنين لقضاء إجازة سعيدة مع أسرهم في جميع المحافظات أو التيسير على الأسر التي ستزور المحافظات الساحلية خلال أجازة العيد .