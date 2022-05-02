انت الان تتابع تفاصيل خبر بالبيجامة والجلابية.. هكذا قضى نجوم الفن أول أيام عيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695351/بالبيجامة-والجلابية-هكذا-قضى-نجوم-الفن-أول-أيام-عيد-الفطر

قضى نجوم الفن أول أيام عيد الفطر المبارك كل منهم على بإطلالة مختلفة فمنهم من اختار البيجامة والآخر جلابية وأخرى إطلالة أنيقة.

دوت الخليج يرصد إطلالة نجوم الفن بأول أيام عيد الفطر.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت فيها برفقة والدتها وأختها مرتدين بيجامات منزلية باللون الأبيض، وعلقت قائلةً: "كل سنه وأنتو طيبين، بيچامه العيد".

أكرم حسني

فيما نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر فيها بإطلالة ريفية مرتدياً جلبابا أزرق غامقا من أحد الأراضي الزراعية، وعلق قائلاً:" صباح الخير يا أكرم ، كل سنه واحنا كلنا طيبين".

وظهرت الإعلامية والفنانة أروى بإطلالة جرئية مرتديةً فستاناً نبيتي ومعتمدةً علي الميكب الناعم.

عيد الفطر المبارك

توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.

ورغم تأكيد مركز "الفلك الدولي" على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي، وعدم وجود القمر في السماء أصلا بعد غروب الشمس، إلا أن 3 دول أعلنت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وهي أفغانستان، والنيجر، ومالي.

وأعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية، وهي كل من سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، والسعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.

كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

أما الدول التي أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن أول أيام عيد الفطر فيها سيكون الثلاثاء فهي باكستان وإيران وبنغلاديش والهند وجزر القمر.

ويحل العيد هذا العام في ظل رفع تدابير مواجهة فيروس كورونا في دول عربية عديدة، بخلاف قيود العامين الماضيين.

وقررت غالبية الدول العربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، في حين اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.