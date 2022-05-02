«شعراوى» يتابع مع المحافظين الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تابع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام العيد والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.





ووجه شعراوى، خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم ببعض المحافظين، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال أيام العيد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرص على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق، خاصة المنتجات التى يقبل عليها المواطنون فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنون والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وشدد على ضرورة التصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال أجازة العيد والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، ورفع أى اشغالات أو مخالفات والقضاء على أى ظواهر سلبية فى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال العيد.

وأكد شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى طوارئ، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازة العيد من أى ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد، مطالبا كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

كما طالب وزير التنمية المحلية بإلغاء الإجازات والراحات خلال أيام العيد للعاملين بالإدارة المحلية حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك للعمل على راحة وسلامة المواطنين لقضاء إجازة سعيدة مع أسرهم فى جميع المحافظات أو التيسير على الأسر التى ستزور المحافظات الساحلية خلال أجازة العيد.