وزير القوى العاملة: تعيين 2933 منهم 37 «قادرون باختلاف» فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية الوزارة بمحافظة المنوفية بتعيين 2933 شابا، من بينهم 37 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6011 شابا باحثا عن العمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2917 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منح مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج لـ3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، وصرف 4000 جنيه رعاية صحية لعاملين من المسجلين بالمديرية. وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية، فى تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى، فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1121 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 145 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 220 منشأة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 467 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 263 محضرا للمنشآت المخالفة، ومنح 388 مهلة قانونية، والموافقة على 58 ترخيص لمنشأة.

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