الأنبا عمانوئيل يهنئ السيسى وقيادات الدولة بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى العظيم، والأمة الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك.





وجاء بنص التهنئة: "بالأصالة عن نفسى، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق التهانى القلبية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى العظيم، والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك". وتابع: "طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم فى طريق تنمية مصر فى جميع النواحى، ومصلين إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتأخى والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا، من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".

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