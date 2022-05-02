لمشاركتهم فرحتهم.. محافظ الشرقية يوزع كعك العيد بمؤسسة تربية البنين والبنات

ووزع المحافظ كحك العيد على البنين والبنات بالمؤسسة لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وتبادل الحديث معهم للإطمئنان على حسن معاملتهم، وكذا الوقوف على احتياجاتهم لتلبيتها فورا، متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة خلال إجازة العيد.
كما حرص محافظ الشرقية على زيارة دار رسالة الزقازيق للمسنين لتهنئة نزلاء الدار بعيد الفطر المبارك وإهدائهم كحك العيد معربا عن سعادته لمشاركته فرحتهم بالعيد، وقال علينا جميعا مسؤولية كبيرة تجاه أهالينا من كبار السن بأن نشاركهم المناسبات المختلفة لإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.
أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة بالدار، مطالبا بالإستمرار على هذا المستوى ومراعاه الجوانب الإنسانية للنزلاء وتلبية كافة إحتياجاتهم وتقديم كافة الرعاية الكاملة لهم.
رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام والمستشار العسكرى للمحافظة، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول، ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان، وجمال حسينى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التضامن الاجتماعى وعدد من أعضاء مجلس النواب.
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