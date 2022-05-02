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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695353/رسميا-الفيفا-يغرم-السنغال-175-ألف-فرانك-ومباراة-بدون-جماهير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، معاقبة الإتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

دوت الخليج وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الموقع الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة. رسميا.. الفيفا يغرم السنغال 175 ألف فرانك ومباراة بدون جماهير كان اتحاد الكرة وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.

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