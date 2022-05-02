انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة من صندوق الذكريات.. تامر هجرس يتذكر والده في العيد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695350/بصورة-من-صندوق-الذكريات-تامر-هجرس-يتذكر-والده-في-العيد

تذكر الفنان تامر هجرس والده الراحل بكلمات مؤثرة، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يرصد رسالة تامر هجرس لوالده يوم العيد.

تامر هجرس ووالده

نشر هجرس صورة تجمعه بوالده من صندوق الذكريات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتب عليها: "اليوم هو يوم أفتقدك فيه، الله يرحمك يا غالي.. عيد سعيد".

معلومات حول تامر هجرس

ولد الفنان تامر هجرس في مدينة المنصورة عام 1972. متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني وله ابنتان.

بدأ تامر هجرس حياته العملية بالعمل كموديل في الفيديو كليب والإعلانات في شركة أزياء يمتلكها المنتج محمد عايش.

ظهر تامر هجرس عام 1992 في دور بسيط للغاية في فيلم "أيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.

لم يكن دخوله إلى عالم التمثيل فعلي إلى سنة 2002 حيث شارك في فيلم "بركان الغضب" من إخراج مازن الجبلي.

فرصته الحقيقية كانت بالمشاركة في فيلم "التجربة الدينماركية" مع الزعيم عادل إمام وإخراج علي إدريس عام 2003.

عام 2004 شارك تامر هجرس في فيلم "الباحثات عن الحرية"، مسلسل "قلبي يناديك"، مسلسل "يا ورد مين يشتريك" ومسلسل "بنت أفندينا".

عام 2005 شارك في مسلسل "أماكن في القلب" مع تيسير فهمي وهشام سليم ومن إخراج نادر جلال.

عام 2006 شارك في مسلسل "أصعب قرار"، مسلسل "قلب الدنيا" وفيلم "ما تيجي نرقص".

عام 2007 شارك تامر هجرس تامر هجرس في أربع حلقات من مسلسل "لحظات حرجة"، مسلسل "نافذة على العالم" وفيلم "عمليات خاصة".

عام 2008 شارك تامر هجرس في مسلسل "قمر 14" وفيلم "البلد دي فيها حكومة".

عام 2013 شارك تامر هجرس في مسلسل "جوز ماما" الجزء الثالث، مسلسل "لا تشرب القهوة مع نهال"، فيلم "الحفلة" ومسلسل "مكان في القصر" الذي تم تأجيل عرضه لعام 2014.