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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695349/البترول-المشروعات-الجديدة-الجارى-تنفيذها-لتطوير-ورفع-كفاءة-الشبكة-القومية-للغازات-الطبيعية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تأتى ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعى للسوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين فى ظل التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى ومبادرة التوسع فى استخدام الغاز كوقود فى السيارات، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاَ عن كونها أحد المحاور الرئيسية فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.

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وأوضح الملا خلال متابعته لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة للإسراع من الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، أن الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسى فى مصر باعتبارها المنظومة المختصة بنقل الغاز بين حقول الإنتاج المحلية وخطوط استقبال الغاز من دول الجوار من ناحية وكافة قطاعات الاستهلاك من ناحية أخرى، حيث تعمل الشبكة على تأمين إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء والصناعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك مستهلكين غاز المنازل ومحطات تموين السيارات بالغاز، وأنه يتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى إلى الأسواق العالمية من خلال مصانع إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما يدعم الاقتصاد القومى.

وأشاد الملا بالمستوى المتميز لكوادر شركة جاسكو المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتوسع ورفع كفاءة الشبكة التشغيلية ، منها مشروع خط غاز التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم وبهدف استيعاب غازات حقول شرق المتوسط والحفاظ على إمدادات الغاز لمناطق القاهرة وجنوب الوادى بالكميات والضغوط المناسبة، وبتكلفة استثمارية 5ر4 مليار جنيه، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة الوحدات 5 و6 باستخدام أحدث التكنولوجيات ، لزيادة طاقة المحطة من 5ر27 إلى 46 مليون متر مكعب يومياً، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات الاستهلاك الحالية واحتياجات الشركة الوطنية للتكرير بأسيوط (أنوبك)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروعات محطات التخفيض والقياس، وتشمل محطات تخفيض وقياس برج العرب وتوسعات ميدور وكذلك محطة تخفيض وقياس محطة كهرباء الوليدية.

الشبكة القومية للغازات الطبيعية الشريان الرئيسى للطاقة في مصر

وتهدف المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات إلى استيعاب الزيادة فى إنتاج كميات الغاز فى شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة فى نقل الغاز بالشبكة ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات أكثر من 6 مليار جنيه ، والتى تتضمن مشروع ازدواج خط العاصمة/ دهشور بطول 67 كم ، ومشروع ازدواج خط السليمانية / شمال الجيزة بطول 20 كم، ومشروع ازدواج عبر سيناء بطول 15 كم، ومشروع ازدواج خط أبوقرقاص / أسيوط بطول 135 كم ، هذا بالإضافة إلى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعب يومياً ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من غازات حقل ريفين وفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية والاستمرار فى توفير خليط الإيثان/ البروبان لتلبية احتياجات شركتى سيدبك وايثيدكو ، وإنتاج البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات لدعم احتياجات السوق المحلى .