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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695346/مبيزروش-أبوهم-حارسة-مقابر-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيز-تفتح-النار-على-دنيا-وإيمي

دوت الخليج يرصد اتهامات حارسة مقابر سمير غانم ودلال عبد العزيز لنجلتيهما.

حارسة مقابر سمير غانم ودلال عبد العزيز

قالت حارسة مقابر سمير غانم ودلال عبد العزيز لكاميرا دوت الخليج: "دنيا وإيمي مزروش المقابر غير مرتين وحتى في عيد الأم مجوش ومبيطلعوش رحمة ونور عليهم.. ومبيجوش يزوروا أبوهم".

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد. وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل عدة أشهر بسبب المرض نفسه.

أعلن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، قائلا ً:"توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ".

سبب تأجيل عرض مسلسل عالم موازي

من جانبه، لأول مرة كشف المنتج والفنان هشام جمال عن الأسباب الحقيقية لتأجيل عرض مسلسل النجمة دنيا سمير غانم "عالم موازي" ومغادرتها للعام الثاني على التوالي موسم المسلسلات المصرية لرمضان، مؤكدا أنه تحمل خسارة كبيرة كمنتج، ولكن دنيا أيضا تحملت خسائر نفسية كبيرة.

وقال هشام جمال، في تصريحات تلفزيونية: إن الظروف التي مر بها طاقم العمل بأكمله أدت لتأجيل المسلسل، كمرض دنيا سمير غانم ومرضي، وبالرغم من ذلك جهزنا الديكور على أكمل وجه أملًا في العودة مرة أخرى بعد شفائنا، ولكن مرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بأزمة صحية كبيرة وخضعت للعلاج في المستشفى لفترة طويلة مما منع العودة لتصوير المسلسل مرة أخرى.

أضاف: لم يكن المرض هو العائق الوحيد، حيث حدثت تغيرات في توجهات قنوات عرض المسلسل، لأننا تعاقدنا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل 15 حلقة فقط، ولكني وجدت أن حاليًا لا يوجد أي مسلسل 15 حلقة وبالتالي لا يوجد منافسة، وبالطبع ذلك كان له تأثير علي من الناحية المالية لأني منتج المسلسل وأموالي ظلت متجمدة لمدة عامين.

تابع هشام جمال قائلا: وأمامي اختيارين، أما أن نكمل المسلسل لـ 30 حلقة حتى يتمكن من المنافسة في رمضان، أو أن نعرضه خارج الموسم الرمضاني وبالطبع هذا آخر احتمال لأن رمضان فرصة كبيرة لتعويض الخسارة المالية وعرض مسلسل خارج الموسم الرمضاني ليس بالشيء السهل، وبالفعل عرضت على دنيا سمير غانم عمل المسلسل 30 حلقة بدلا من 15 فقط، ولكنها لم تستطيع استئناف التصوير بسبب حالتها النفسية والجسدية بعد وفاة والديها سمير غانم، ودلال عبد العزيز وأنا أقدر ذلك جيدا.