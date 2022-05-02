الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وانطلقت صلاة العيد بالأقصر فى تمام الخامسة وعشرين دقيقة، حيث شهد ميدان أبو الحجاج، حضور ما يقرب من 12 ألف مواطن ومواطنة لأداء الصلاة.

وحضر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن، أداء صلاة العيد، بجانب عدد من وكلاء الوزارات، والمسؤولين التنفيذيين الأمنيين.

وشهدت ساحة ابو الحجاج انتشار البلالين بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد داخل الساحة.