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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695345/فريدة-سيف-النصر-عن-تأثر-السيسي-بأبناء-الشهداء-اللي-ما-يحبك-أعمى-القلب

علقت الفنانة فريدة سيف النصر على تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبكاء، عندما انهارت ابنة أحد الشهداء المكرمين بالبكاء خلال استلام درع التكريم لوالدها الشهيد خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق فريد سيف النصر على تكريم أسر الشهداء.

فريد سيف النصر وتكريم السيسي لأسر الشهداء

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ياريس حضرتك ازاي كده، احضانك للعيال ولاد الشهداء ودموعك الحقيقيه قسمابالله أنا مابطلتش بكاء وانا باحس.. قسمابالله اللي مايحبك أعمي القلب والرزق علي الله".

وكان قد جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أسر الشهداء من الجيش والشرطة والأطقم الطبية، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

على الصعيد الآخر حلت الفنانة فريدة سيف النصر ضحية الحلقة 29 من برنامج المقالب رامز موفي ستار، المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة 6.30 عقب أذان المغرب مباشرة، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بإعجاب فئة كبيرة من محبي البرنامج.

فريدة سيف النصر في رامز موفي ستار

انهارت الفنانة فردية سيف النصر في برنامج رامز موفي ستار للمقالب، في فقرة السيارة الأولى وظلت تصرخ وتستنجد أن يغيثها أحد، وانتهت هذه الفقرة وهي في حالة انهيار كبيرة وتردد «no» الحقوني انا هموت وظلت تصيح.

فريدة سيف النصر تتألق في رانيا وسكينة

تألقت فريدة سيف النصر في مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

تدور احداث مسلسل رانيا وسكينة في إطار إجتماعى كوميدى حول شخصية فتاة تدعي رانيا من طبقة أرستقراطية تضطرها الظروف للانتقال للإقامة مع فتاة من منطقة شعبية تدعي سكين ، ومن هنا تبدا الاحداث الكوميدية ، خاصة مع وجود اختلاف بين الشخصيتين.