انت الان تتابع تفاصيل خبر بقيمة 30 مليون يورو.. 23 شركة مصرية تنجح في إبرام تعاقدات تصديرية بمعرض فروت لوجستيكا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695348/بقيمة-30-مليون-يورو-23-شركة-مصرية-تنجح-في-إبرام-تعاقدات-تصديرية-بمعرض-فروت-لوجستيكا

أعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن جهود المكتب التجارى المصري في برلين ساهمت في قيام الشركات المصرية المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض فروت لوجستيكا في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5-7 أبريل 2022 بإبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو حيث شارك بالمعرض 23 شركة مصرية ضمت شركات منتجة لمختلف المحاصيل الزراعية، منها 12 شركة شاركت من خلال الجناح المصري الذي أقيم على مساحة 221 متر مربع، بينما شاركت 11 شركة بشكل منفرد.

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وأوضح الواثق بالله أن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الألمانية برلين قام ايضاً بعقد اجتماع موسع مع مجلس إدارة إتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية بحضور ممثلي اتحاد مصنعي المنتجات المعدنية والإليكترونية، وكبرى الشركات الهندسية الألمانية في دوسلدورف، حيث تم خلال اللقاء الإتفاق مع مسئولي وزارة الإقتصاد التابعة للولاية علي وضع خطة عمل تنفيذية للولاية مع مصر تتضمن إقامة أنشطة مشتركة في كل من دوسلدورف والقاهرة تحت مسمي "الملتقي الإقتصادي السنوي مصر/ شمال الراين فيستفاليا".

وفي هذا الاطار أشار الوزير مفوض تجارى/ عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين إلى أن معرض فروت لوجستيكا يعقد سنوياً منذ عام 1993 ويعتبر أهم معرض على الإطلاق في مجال الحاصلات الزراعية ليس فقط على مستوى السوق الألماني وإنما على مستوى العالم، حيث يشمل المعرض منتجات الخضر والفاكهة الطازجة، الفواكه المجففة والمكسرات، وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتخزين، ونظم الزراعة، وأحدث التكنولوجيات في المجال الزراعي والصوب، لافتاً إلى أن هذه الدورة من المعرض شهدت مشاركة قوية من 2000 شركة عارضة من نحو 87 دولة، كما زار المعرض أكثر من 40 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

23 شركة مصرية تنجح في إبرام تعاقدات تصديرية بمعرض فروت لوجستيكا

وأوضح أنه في إطار التحضير للمشاركة المصرية في المعرض قام المكتب التجارى المصري في برلين بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في دول الاتحاد الأوروبي للترويج للمشاركة المصرية في المعرض، وإعداد دليل المصدر إلى السوق الألماني متضمناً كافة البيانات التي تتيح للمصدر المصري التعرف على السوق بشكل مبدئي ودراسة تسويقية عن سوق الخضر والفاكهة الطازجة في المانيا متضمنة بيانات عن الانتاج والاستهلاك والواردات والصادرات الالمانية وكذا أهم المنتجات التي يتم تصديرها من مصر بالإضافة إلى بيانات الاتصال بأهم الشركات المستوردة للخضر والفاكهة الطازجة في السوق الألماني، لافتاً إلى أن مكتب التمثيل التجاري في برلين عقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات المعرض شملت لقاء مع ممثلي الملف الزراعي بشركة Bayern، حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا لتطوير القطاع الزراعي في مصر من خلال مقترح قيام الشركة بنقل التكنولوجيا الخاصة بتقليل كمية المياه المستخدمة لزراعة المحاصيل، وكذا لقاء مسئولي سوق الجملة الألماني"Berliner Grossmarket"، حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين الشركات المصرية وسوق الجملة بهدف تخصيص مساحات لمنتجات الشركات المصرية.

وحول الاجتماع مع اتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية، اشار الشريف الى انه تم الاتفاق على عقد لقاء إفتراضي يضم المكتب التجاري ومسئولي وزارة الإقتصاد للولاية، ومسئولي وكالة الترويج الحكومية التابعة لحكومة الولاية والمسئولة عن وضع وتنفيذ خطط الترويج الإقتصادي للشركات التابعة للولاية مع دول العالم وذلك بهدف وضع الإطار العام لخطة تنفيذية مشتركة مع مصر، لافتاً إلى أن الشركات الألمانية أشادت بالتطورات الإقتصادية التي تجري حالياً على أرض مصر وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي بالإضافة إلي مشروعات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.