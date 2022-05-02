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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695347/إزالة-التعديات-على-المجارى-المائية بالقاهرة-ودمياط-والمنيا-وسوهاج

قامت أجهزة الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة ودمياط والمنيا وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد خلال أيام العيد والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الإحتياجات المائية ، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها في مهدها.

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حيث تم رصد مخالفات بمحافظة القاهرة عبارة عن إقامة خيمة وكافيتيريا علي النيل بدون الحصول على الترخيص اللازم من أجهزه وزارة الموارد المائية والري ، وعلى الفور تم إصدار إنذار للشركة القائمة بالتعدى والتى قامت بإزالة المخالفة ، كما تم رصد مخالفة إنشاء كازينو بسيالة أثر النبى بدون الحصول على الترخيص اللازم ، حيث تم إنذار القائم بالتعدى وجاري إستكمال الإجراءات القانونية.

كما تم رضد مخالفات فك تكاسى وردم وإنشاء مرسى ورسو مخالف لمراكب نزهة بمنطقة المعصرة بحلوان ، حيث تم إنذار المخالف ، والتنسيق مع شرطة المسطحات لإزالة المخالفة. وتم رصد مخالفة بمحافظة دمياط عبارة عن تشوين ألعاب ترفيهية على جسر نهر النيل ، ليتم إزالة المخالفة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمحلية بالمحافظة.

كما تم رصد مخالفات بمحافظة سوهاج عبارة عن رسو مخالف لأحد الوحدات النهرية ، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات الامنية بهذا الشأن.

الدكتور عبد العاطي : التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها رسالة واضحة لكل متعدى

وتم رصد مخالفات بمحافظة المنيا عبارة عن عدد (٢) مخالفة بمحافظة المنيا بقيام بعض المواطنين ببناء غرف أمام منازلهم ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حينه ، كما تم رصد قيام أحد المواطنين ببناء سور مخالف بالبلوك ، حيث تم إيقاف المخالفة فوراً وإزالتها على حساب المخالف ورد الشيء لأصله.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، موضحاً أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.

وأضاف ان إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٦ الف حالة تعدى على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات.