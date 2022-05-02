محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر: «كل عام وأنتم بخير»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:23 صباحاً - حرص محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على توجيه التهنئة للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022. ونشر صلاح تغريدة له على الصفحة الرسمية على موقع تويتر: «عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير».

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بقوة في قائمة أفضل 10 لاعبين ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام فياريال التي ستقام في التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب الأخير، ضمن مباريات غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وحل محمد صلاح في المرتبة الثالثة بين أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على 409 نقاط، حيث استطاع خلال المباريات الثلاث الماضية صناعة هدف ودقة تمريرات بلغت 83%. ونجح محمد صلاح خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى ثماني أهداف خلال 11 مباراة خاضها، بصفته هدافًا للريدز في المسابقة القارية الشهيرة.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي عن ترتيب أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 والتي جاءت كالتالي:

أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا

- كريم بنزيما (ريال مدريد): 682 نقطة

- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 484 نقطة

- محمد صلاح (ليفربول): 409 نقاط

- رياض محرز (مانشستر سيتي): 376 نقطة

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 375 نقطة

فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 369 نقطة

راؤول ألبيول (فياريال): 352 نقطة

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 346 نقطة

سيباستيان هيلير (أياكس): 344 نقطة

لوكا مودريتش (ريال مدريد): 322 نقطة