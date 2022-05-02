الرئيس السيسى يحتضن ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبكى ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل بشدة أمام الرئيس السيسى، فاحتضنه الرئيس ومسح دموعه ليحتوى فقدانه لوالده. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال مع أبناء أسر شهداء الجيش والشرطة والمصابين فى العمليات الخاصة وذوى الههم بعيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. وصافح الرئيس السيسى، عددًا من من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، وشخصيات عامة، عقب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الشهداء فى ساحة الألعاب خلال احتفالية عيد الفطر المبارك. وفى ختام الاحتفالية، توسط الرئيس السيسى مجموعة من أبناء الشهداء لالتقاط صورة تذكارية معهم.

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