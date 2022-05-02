المتحدث العسكرى ينشر فيلم أسر الشهداء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيلم احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك مع أسر الشهداء والمناسبات المختلفة. وحرص عناصر القوات المسلحة على زيارة أسر الشهداء وتكريم ذويهم وتقديم هدايا الرئيس السيسى لهم.

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