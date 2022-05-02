أهالى الإسكندرية وضيوفها يحتفلون بأول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - احتفل أهالى الإسكندرية وضيوفها بأول أيام عيد الفطر المبارك، وعمت الفرحة وعلت الوجوه الابتسامة فرحا بالعيد، وتوجهت الأسر والشباب والأطفال إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ بطول خط الكورنيش وغرب المدينة والساحل الشمالى؛ للاستمتاع بالجو المشمس.





وشهدت حديقة الحيوان إقبالا من العائلات والأطفال؛ للاحتفال وتناول الأكلات والأسماك المملحة.

وتوافد مواطنو المحافظات المجاورة على عروس المتوسط؛ للاستمتاع بمشاهدة المناطق الأثرية والحضارية وزيارة الشواطئ وذويهم وأقاربهم.

واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بإشراف المحافظ محمد الشريف كافة الاستعدادات، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة، وغرف عمليات بالأحياء؛ لمتابعة عمل وأداء المرافق وتلقى البلاغات؛ لسرعة حلها وإزالة كافة أشكال الإشغالات وتوفير كافة سبل الراحة لأهالى الإسكندرية وضيوفها، مع اتخاذ كافة الإحراءات الاحترازية.

بدورها، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برفع كفاءة الخدمات الشاطئية وتوفير أدوات الإنقاذ، وتواجدت فرق الإنقاذ بالشواطئ المجانية والمميزة؛ للحفاظ على سلامة الرواد، مع تكثيف المرور على الكافيهات والمقاهى؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

من جهتها، قررت مديرية الصحة بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية؛ لمواجهة الحالات الطارئة، مع تواجد ومضاعفة جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأمصال ومضادات السموم؛ للتعامل مع أى حالة مرضية، مع قيام مرفق الإسعاف بتوفير سيارات إلاسعاف بنقاط تمركز والانتشار بجوار الشواطئ وأماكن التجمعات والاحتفال.

وكثفت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة، من حملات التفتيش على الأسواق ومحلات بيع الاسماك المملحة والمدخنة؛ للتأكد من صلاحية المواد والسلع المعروضة للاستهلاك الآدمى، حرصا وحفاظا على سلامة المواطنين.

فى السياق ذاته، دعمت الهيئة العامة لنقل الركاب جميع الخطوط التى تخدم مناطق شرق وغرب المدينة وأماكن الشواطئ ومداخل ومنافذ المحافظة بالطريق الزراعى والصحراوى بالعدد الكافى من "الأتوبيسات" و"المينى باص" للعمل على راحة المواطنين وزائرى الإسكندرية والاستماع بعيد الفطر.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من التواجد والانتشار الأمنى حول المنشآت المهمة والحيوية وتأمين المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى، مع الحفاظ على النظام ومواجهة أى خروج عن القانون بكل حسم، مع تواجد أفراد الشرطة النسائية خاصة بمناطق دور العرض السينمائى، وتكثيف الخدمات المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.