الرئيس السيسي عن الاختيار 3:«كل كلمة اتقالت فيه واقع»

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695341/الرئيس-السيسي-عن-الاختيار-3كل-كلمة-اتقالت-فيه-واقع

دوت الخليج يرصد تعليق الرئيس السيسي على مسلسل الاختيار 3.

السيسي يشكر أبطال الاختيار 3

وجه السيسي رسالة شكر لـ أبطال مسلسل الاختيار قائلًا: "بحب أشكركم بمناسبة العيد، واللي انتوا عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء عشان اللحظات دي تعيش.. انتوا متعرفوش اللي انتوا عملتوه ده اي، حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لأخر لحظة إنه ميحصلش صدام، ولم نذكر كلمة عزل رئيس أو جماعة إرهابية".

وأردف قائلًا: "إحنا قولنا إن التاريخ منسيبوش لحد، والله والله والله إحنا كنا حريصين على إنه لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه ده حصل حقيقي".

وتابع: "إحنا لم نعتدي ولم نعتدي ولم نطغى على أحد، وكل كلمة اتقالت في مسلسل الاختيار، عبارة عن واقع يتم نقله للناس وللأطفال وللأجيال القادمة، عشان أبناء الشهداء يطلعوا يقولوا إحنا أبناء الأبطال دول، والعمل الدرامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار".

أبطال مسلسل الاختيار 3

يشارك في بطولة مسلسل «الاختيار 3» نخبة كبيرة من النجوم وهم: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.