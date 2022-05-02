المحافظون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بحضور القيادت التنفيذية والدينية

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة الجيزة، أدى المحافظ أحمد راشد صلاة عيد الفطر، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى، بعد افتتاحها لاستقبال المصليين، عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاءت خطبة العيد حول أداب الاحتفال بالأعياد وأهمية الأمن والأمان، الذى تنعم به الدولة وجهود الدولة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والتى سمحت بعودة فتح الساحات أمام المواطنين، بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية.

وفى شمال سيناء، أدى المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد النصر بالعريش، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالعريش.

كما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد فى المساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وعقب الصلاة التقى المحافظ بالمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل: "الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور".

ومن جانبه، أشار سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لتلقى شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.

وبدوره، أكد مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم أن صلاة العيد أقيمت فى 600 مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمجابهة فيروس كورونا.

وفى جنوب سيناء، أدى المحافظ خالد فودة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء، وسط جموع المصلين، رافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وهنأ المحافظ بعد الصلاة بتهنئة الحضور وتبادل التهانى ووزع العيدية على الأطفال الذين أدوا صلاة العيد، وتسارع الأهالى والأطفال لالتقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

وأكد المحافظ فتح جميع الحدائق والمتنزهات بجميع المدن بالمجان، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وفى قنا، أدى المحافظ أشرف الداودى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط جموع غفيرة من أهالى المحافظة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وعقب انتهاء الصلاة، استمع المحافظ إلى خطبة العيد التى ألقاها إمام وخطيب مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى الشيخ محمد عبدالرازق، بعنوان "يوم الجائزة الكبرى"، ثم تبادل المحافظ ومرافقوه والمصلون التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن تمنياته للمواطنين أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الخير والرخاء لمصر ولأهالى المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال خطة متكاملة للرقابة على الأسواق والحفاظ على النظافة العامة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية؛ لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة، وكذلك تجهيز 3 آلاف و302 مسجد لإقامة شعائر صلاة العيد، إلى جانب رفع حالة الطواريء بالمستشفيات العامة والمركزية، ووقف إجازات الأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الحيوية، وكذلك الدفع بـ 85 سيارة إسعاف؛ للحفاظ على سلامة المواطنين فى مناطق تجمعات الاحتفالات.

وفى الأقصر، أدى المحافظ مصطفى ألهم، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد أبو الحجاج.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لأهالى محافظة الأقصر وللشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنيا دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة.