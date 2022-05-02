زيارة المقابر عادة المصريين فى العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وأجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على سؤال عن حكم زيارة المقابر فى الأعياد. وأضاف المفتى، فى تصريحات تلفزيونية، أن زيارة المقابر مندوب إليها فى جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها فى الأيام المباركة التى يُلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما فى ذلك من استشعار معانى الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفى من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمُّد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهى عنهما.

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