وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى، فى برقية التهنئة التى بعثها اليوم للرئيس: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها وأن يحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعمها السلام وتتغلب على ما تواجههه من ظروف وتحديات".

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