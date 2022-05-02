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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695339/أشرف-رشاد-يكرم-حفظة-القران-الكريم-بقنا-بحضور-المحافظ

نظم حزب مستقبل وطن مساء أمس الأحد، احتفالية كبرى بمحافظة قنا، لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

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جاء ذلك بحضور، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية بمجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتم خلال اللقاء تكريم عدد ٨٢ من حفظة القران الكريم على مستوى مراكز المحافظة حيث تم تسليم جوائز المسابقة لاصحاب المركزين الاول والثاني بواقع ٤ مستويات.