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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695338/نجوم-الفن-يهنئون-متابعيهم-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك-على-طريقتهم-الخاصة

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم دوام السعادة.

دوت الخليج يرصد تهنئة نجوم الفن لمتابعيهم.

بيومي فؤاد في عيد الفطر

وجاء بيومي فؤاد على رأسهم حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الدكتور ربيع مخرج مهرجان المزاريطه السينمائي..كل سنة وانتو طيبين".

وقال محمد إمام: "كل سنة و انتم طيبين عيد_سعيد عليكم جميعاً".

وهنأ الفنان سليمان عيد متابعيهم قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين بخير وصحة وسعادة".

عيد الفطر المبارك

توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.

ورغم تأكيد مركز "الفلك الدولي" على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي، وعدم وجود القمر في السماء أصلا بعد غروب الشمس، إلا أن 3 دول أعلنت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وهي أفغانستان، والنيجر، ومالي.

وأعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية، وهي كل من سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، والسعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.

كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

أما الدول التي أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن أول أيام عيد الفطر فيها سيكون الثلاثاء فهي باكستان وإيران وبنغلاديش والهند وجزر القمر.

ويحل العيد هذا العام في ظل رفع تدابير مواجهة فيروس كورونا في دول عربية عديدة، بخلاف قيود العامين الماضيين.

وقررت غالبية الدول العربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، في حين اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.