إصابة 3 أشخاص  بمشاجرة ببني سويف 

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة ، بإصابات مختلفة، بمشاجرة بقرية نعيم ببني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وجميعهم مقيمون بقرية نعيم، وهم : هيبه ت، 61 سنه، وبه إشتباه كسر بالساق الايمن، ونعيمه س، 57 سنة، وبها اشتباه كسر بالساق الأيسر، وأحمد ه، 26 سنة، وبه اشتباه كسر بالساق الأيمن.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال المشاجرة، وجار تحرير محضر بالواقعة.