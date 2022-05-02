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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695335/الرئيس-السيسى--مسلسل-الاختيار-نقل-بأمانة-كافة-الأحداث-التى-وقعت-فى-عام-2013

وأكد الرئيس السيسسى، فى كلمه له اليوم الأثنين أثناء احتفالية عيد الفطر المبارك، على أن مسلسل الاختيار نقل بأمانة كافة الأحداث التى وقعت فى عام 2013 ، قائلا ان احتفالية اليوم هى فرصة لتوجيه الشكر والتقدير لصناع مسلسل الاختيار والعائدون من داعش.

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كلمة الرئيس السيسى اليوم الأثنين فى احتفالية عيد الفطر

وأكد الرئيس السيسى على أن ما قام بيه مسلسل الاختيار و العائدون من داعش هو جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش مصر فى أمن وسلام

وشدد الرئيس على أن كل كلمة وكل مشهد تم عرضه فى مسلسل الأختيار هو واقع حقيقى نقله صناع المسلسل للناس، قائلا "علشان الأطفال وأبناء الشهداء يعرفوا الحقيقة لما يكبروا ويعرفوا أنهم أبناء الأبطال الذين حافظوا على البلد، علشان محدش يزيف تاريخهم ولا يضيع قيمة الذين قدمه الشهداء لمصر"

وأكد على أن الأعمال الدرامية مثل مسلسل الاختيار والعائدون هى أعمال دراميىة بألف كتاب، قائلا نحن كنا حرصين حتى أن نكتب بيان 3 يوليو بدقة وحرص شديد فى عام 2013 بدقة حتى لا يحدث تصادم فى البلاد

وقال الرئيس السيسى للمصريين خالو بالكم من بلادكم، مؤكدا على دور الدراما المصرية فى بناء وعى حقيقى للبلد وأن هذه المسلسلات مثل مسلسل الاختيار والعائدون هى مسلسلات كاشفى لذوق وعقل المصريين

وتابع الرئيس " أن محدش كان هيقبل أن مسلسل مثل مسلسل الاختيار يتم تنفيه وهو موجود، قائلا ولكن كنت حريصا على أن يتم نقل الاحداث التى وقغت فى 2013 بأمانة وأن لا يوجد أى كدبة فى نقل الأحداث للناس.

احتفالية عيد الفطر المبارك اليوم الأثنين بحضور الرئيس السيسى

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى قد شهد منذ صباح اليوم الأثنين احتفالية عيد الفطر المبارك فى مركز المنارة للمؤتمرات لمشاركة أسر وأبناء الشهداء