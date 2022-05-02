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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695333/مدير-أمن-الغربية-يوزع-الورود-على-المصلين-بمسجد-السيد-البدوى

قام اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية بتوزيع الورود والاعلام والحلوي على الأطفال والمترددين على مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك تعبيرا عن مشاركة الشرطة المصرية للمواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك وفرحتهم به .

جاء ذلك بمشاركة الشرطة النسائية وقيادات وضباط مديرية أمن الغربية وسط فرحة كبيرة من الأسر والأطفال المترددين على ساحة مسجد السيد البدوي بطنطا.

كان قد أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، اللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ، العميد محمد منصور المستشار العسكري، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطره على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، كما استقبل المحافظ المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة.