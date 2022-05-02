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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695331/محافظ-الاسكندرية-يؤدي-صلاة-عيد-الفطر-المبارك-من-مسجد--المرسي-ابوالعباس

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واللواء خالد جمعة عبدالرحمن السكرتير المساعد بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة.

وأكد جمهور الإسكندرية ورود المساجد ضيوف الرحمن على أنهم متضامنين جنبا إلى جنب مع القيادة الدينية والسياسية التزامات بكافة الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام حفاظا على النفس البشرية التي هي من أهم مقاصد الاديان.

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