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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695326/محافظ-الغربية-يؤدي-صلاة-العيد-بالسيد-البدوي

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، اللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ، العميد محمد منصور المستشار العسكري، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطره على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، كما استقبل المحافظ المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وفى سياق اخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بزيارة ٨ من ممرضات الفترة المسائية بمستشفى قطور المركزي واللاتي تعرضن لحادث انقلاب ميكروباص في مصرف ابشواي أثناء ذهابهن لتأدية عملهن بالمستشفى، حيث علم المحافظ بالحادثة وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات حتى تماثلهن للشفاء. وخلال الزيارة أعرب المحافظ عن سعادته بخروجهن من الحادث بسلام ، مؤكدا على دعمه الكامل لهن ولجميع أفراد الجيش الأبيض ، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير وسيلة مواصلات لنقلهن إلى العمل مع صرف مكافأة لهن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، وأختتم الزيارة بتوزيع الهدايا بمناسبة العيد ، ومن جانبهم أعربت الممرضات عن سعادتهن بحضور المحافظ وحرصه على الاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم أول بأول . رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، اللواء محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة قطور والصحفي هاني حسين.