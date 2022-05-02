في صورة جماعية.. الرئيس السيسي مع أبطال «الاختيار» و«العائدون» وأبناء الشهداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:29 صباحاً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة جماعية مع أبطال مسلسلى "الاختيار 3"، و"العائدون"، ومع أبناء الشهداء.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة أبناء الشهداء، الاحتفال بعيد الفطر، حيث أجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جولة مع الأطفال فى منطقة الألعاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ادى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.