السيسى: الإخوان بيشوهوا الحقائق وبقالى 7 سنين لم أذكرهم إلا بأهل الشر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال احتفالية عيد الفطر: "بيعملوا كده رغم إنى قعدت 7 سنسن لم أذكرهم مرة، وكنت أقول أهل الشر عشان أدى فرصة لأهل الشر إنهم يتراجعوا".

وأكد الرئيس، أنه حدث تهديد للجيش المصرى 3 مرات من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الرئيس، إن المرة التى تعرض فيها الجيش للتهديد كانت مع المشير طنطاوى والتهديد بتغيير نتائج انتخابات 2012.

وأضاف: "المرة الثانية لما خيرت الشاطر قال إحنا حرقنا مقرات الأمن الوطنى ونقدر نعمل محاكمة شعبية".

وتابع الرئيس أن المرة الثالثة كانت له شخصيا من خيرت الشاطر، مردفا: "قعد 45 دقيقة يهددنى ويقولى هنقتل وهنجيب من كل حتة مقاتلين".