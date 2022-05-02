الرئيس السيسى يتوسط أبناء أسر شهداء الجيش والشرطة

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وصافح الرئيس السيسى، عددًا من من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، وشخصيات عامة، عقب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الشهداء فى ساحة الألعاب خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.
وفى ختام الاحتفالية، توسط الرئيس السيسى مجموعة من أبناء الشهداء لالتقاط صورة تذكارية معهم.
وأدى الرئيس السيسى، منذ قليل، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب
القوات المسلحة، وقادة أفرع القوات المسلحة، وقيادات الجيش والشرطة، ووزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمسئولين.
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