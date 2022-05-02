جدة - نرمين السيد - خرج المئات من أهالى السويس، للاستماع بالساعات الأولى من أيام عيد الفطر المبارك بالشواطئ والحدائق المتآخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس عقب أداء صلاة العيد وسط بهجة من الأطفال والشباب وأولياء الأمور والأجداد مستعمين بالجو الربيعى والمشهد الفريد لعبور سفن الحاويات وناقلات البترول، ضمن قافلة الجنوب المتجهة من بورتوفيق.بالسويس إلى بورسعيد شمال مرورا بالإسماعيلية.





وشارك أهالى السويس فى مشهد فريد وسط صافرات سفن المدينة لفرحتهم بعيد الفطر المبارك، كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض خلال عبور السفن المجرى الملاحى. وشهد محيط مسجد بدر بمنطقة بورتوفيق استجابة عبدالمجيد صقر محافظ السويس للأهالى والأطفال للالتقاط الصور التذكارية معهم عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى السويس يحتلفون بعيد الفطر المبارك بالحدائق والمتنزهات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.