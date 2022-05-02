ورصدت عدسة "دوت الخليج "، مظاهر الاحتفال بشراء الأسر البالونات الملونة إلى أطفالهم، وخروج آلاف المواطنين بعد أداء صلاة العيد فى المتنزهات التى عمت فيها الفرحة بين الصغار والكبار للاستمتاع بفرحة العيد والهروب من ضغوطات العمل، وتبادل الجميع التهانى والتقاط الصور التذكارية فى أجواء احتفالية لم تغب الابتسامة عن الوجوه، والألعاب والبلالين الملونة كانت حاضرة فى أيدى الجميع، الكبار قبل الصغار.
وارتفعت الهواتف المحمولة فى الأيدى، ووقف الجميع صفا واحدا، والبسمة تعلو والخدمة، كما واصل العديد من المواطنين الارتياد على شواطئ المحافظة المجانية والمميزة والخدمة.
وحرصت مديرية الصحة ببورسعيد على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.
توجد استعدادات أمنية مكثفة، تجريها مديرية الامن ببورسعيد لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، فى ظل زحف عدد كبير من المواطنين للحدائق العامة والمتنزهات للاستماع بالعيد، وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال المواطنين على الحدائق فى أول أيام عيد الفطر ببورسعيد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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