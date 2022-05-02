إقبال المواطنين على الحدائق فى أول أيام عيد الفطر ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى آلاف المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات المخصصة من قبل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لقوات الأمن لتأمين ساحات الصلاة.





ورصدت عدسة "دوت الخليج "، مظاهر الاحتفال بشراء الأسر البالونات الملونة إلى أطفالهم، وخروج آلاف المواطنين بعد أداء صلاة العيد فى المتنزهات التى عمت فيها الفرحة بين الصغار والكبار للاستمتاع بفرحة العيد والهروب من ضغوطات العمل، وتبادل الجميع التهانى والتقاط الصور التذكارية فى أجواء احتفالية لم تغب الابتسامة عن الوجوه، والألعاب والبلالين الملونة كانت حاضرة فى أيدى الجميع، الكبار قبل الصغار.

وارتفعت الهواتف المحمولة فى الأيدى، ووقف الجميع صفا واحدا، والبسمة تعلو والخدمة، كما واصل العديد من المواطنين الارتياد على شواطئ المحافظة المجانية والمميزة والخدمة.

وحرصت مديرية الصحة ببورسعيد على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.

توجد استعدادات أمنية مكثفة، تجريها مديرية الامن ببورسعيد لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، فى ظل زحف عدد كبير من المواطنين للحدائق العامة والمتنزهات للاستماع بالعيد، وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين .