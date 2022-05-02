السيسى: ما تناوله مسلسل الاختيار قليل أمام الجهد المبذول فى أصعب الأوقات

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، أن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله أباؤهم"، مشيرا إلى أن التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه.

وأوضح الرئيس السيسى أن ما عرض فى المسلسل قليل جدا أمام ما بذل من جهد فى أصعب الأوقات وما زال يقدم.

وأضاف: "كنا حريصين على ألا يحدث صدام.. لم نطغ ولم نعتد"، مشيرا إلى أنه حتى فى بيان 2013 كنا حريصين على عدم الصدام، "لم نذكر فيه عزل الرئيس أو جماعة إرهابية".

ووجه الرئيس السيسى كلمته لأهالى الشهداء.. قائلا: "لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا فى معركة الطغيان".

وتابع: "أنا قلت كل كلمة وكل موقف حتى لا نترك مجالا لكذبة واحدة.. إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وطالب الرئيس السيسى المصريين بالمحافظة على البلاد، قائلا "ربنا يكفينا أهل الشر".