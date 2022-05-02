وسط حالة من الفرحة.. محافظ الشرقية يؤدى صلاة عيد الفطر وسط المواطنين

جدة - نرمين السيد - وفى ذات السياق أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، فى حضور اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من مديرى المديريات الخدمية والمواطنين، وذلك وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الأوقاف للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

ألقى الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف خطبة العيد، والتى دارت حول مشروعية الأعياد فى الإسلام حيث جاءت لإدخال البهجة والسرور فى النفوس وتوطيد العلاقات الإجتماعية بالتآزر والتآلف ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، وكذلك إبراز الدروس المستفادة من شهر رمضان الكريم.

وخلال الخطبة تم التأكيد على ضرورة استحضار القيم والمعانى النبيلة التى تحملها هذه المناسبة العظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل والعمل لبناء الوطن.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة التكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة فى بناء وتنمية الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وحرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع المواطنين والأطفال ليشاركهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

وفى سياق أخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التعاون التام والتنسيق بين جميع مديريات الخدمات ومراكز ومدن المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على مدير مديرية الصحة ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مع الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال ومشتقات الدم لمواجهة أى طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات والتأكيد على مديرى العموم بالمديرية " الطب الوقائى، والطب العلاجى"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم فى الحالات الطارئة.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم التأكيد على مدير عام الصيدلة ومدير التموين الدوائى باستمرار العمل بمخازن الأدوية التابعة للمديرية على مدار الساعة أثناء أجازة عيد الفطر المبارك، وتأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مع تكثيف المتابعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال الفرق الإشرافية، والتفتيش المالى والإدارى، والمتابعة، ومختلف الإدارات الفنية بالمديرية.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأى أحداث طارئة، وتم التأكيد على مدير إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لإحكام الرقابة على سوق الغذاء، والتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك التأكيد على مديرى إدارات صحة البيئة، والعلاج الحر بالمديرية بتكثيف الرقابة على المنشآت المختلفة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.