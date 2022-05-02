الرئيس السيسى للمصريين: خلوا بالكم من بلدكم

جدة - نرمين السيد - وحكى الرئيس خلال احتفالية عيد الفطر، كواليس ثورة 30 يونيو وأفعال الإخوان وقتها: "الكلام ده مكانش حد يقبله وهو موجود وهو فى مكانى". وأكد الرئيس، أنه حدث تهديد للجيش المصرى 3 مرات من جماعة الإخوان الإرهابية. وقال الرئيس، إن المرة الأولى التى تعرض فيها الجيش للتهديد كانت مع المشير طنطاوى والتهديد بتغيير نتائج انتخابات 2012.

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