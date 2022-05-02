أجواء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتوافد المصلون، وسط أجواء الاحتفال والبهجة بالعيد، وتجمع عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأطفال، واصطحب الأهالى الأطفال بالزينة و"البلالين"، وتبادلوا التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الإثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبى البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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