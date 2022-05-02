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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695336/محافظ-الجيزة-يؤدى-صلاة-عيد-الفطر-المبارك-من-ساحة-مسجد-مصطفى-محمود-بحى-الدقى

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وذلك بعد إفتتاحها لإستقبال المصليين عقب تخفيف الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

دوت الخليج وجاءت خطبة العيد حول أداب الإحتفال بالأعياد وأهمية الأمن والأمان الذى تنعم به الدولة وجهود الدولة للحد من مخاطر إنتشار مرض كورونا والتى سمحت بعودة فتح الساحات أمام المواطنين بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الإحترازية. أدى الصلاة رفقة المحافظ اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتيرالعام للمحافظة والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات والهيئات وجموع المواطنين.

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