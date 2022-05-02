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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695334/وسط-أجواء-مبهجة-الرئيس-السيسي-يشارك-أطفال-أسر-الشهداء-احتفالاتهم-بعيد-الفطر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة مع الأطفال من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك على هامش احتفالية الشهداء التي أقيمت بمركز المنارة.

دوت الخليج

وشارك الرئيس الأطفال لحظات احتفالهم بعيد الفطر، لإدخال البهجة والسرور عليهم في تلك المناسبة، وقام بتوزيع الحلوى عليهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لأبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك،وذلك بالاحتفالية التى أقيمت عقب صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى قائلا:" أهلا بيكم دايما ..كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها بخير ..بنتشرف بيكم دايما".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي اليوم الاثنين وذلك بمشاركة كبار رجال الدولة، فيما شارك بالصف الأول فى الصلاة عدد من الأطفال والشباب من أبناء شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وذوى الهمم بجوار الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف .ورئيس مجلس النواب.

الرئيس السيسى لأبناء وأسر الشهداء عقب صلاة العيد" بنتشرف بيكم دايما"

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لخطية صلاة عيد الفطر المبارك والتى ألقاها اليوم الاثنين الشيخ سيد عبد البارى من قيادات وزارة الأوقاف، حيث أكد على أن شهر رمضان مضى بأيامه الحافله بالصيام ولياليه العامرة بالذكر والقيام وشمس عيد الفطر تشرق على الجميع بالنور والسرور والبهجة والهناء قائلا:"فسبحان من قلب عباده فى إختلاف الأزمان بين وظائف الخدم لينلهم أعلى درجات الكرم".

وخلال الإحتفالية، التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم استعراض أجزاء من مشاهد المسلسل، من بينها مشهد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع والدته، والتي ظهر فيها الرئيس متأثرًا وهو يتابعها، إضافة إلى عدد من المشاهد الموثقة لعنف جماعة الإخوان. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة موجهة لأبطال عمل الإختيار 3 والعائدون إن جزء كبير من هذا العمل الدرامي كان لصالح أبناء الشهداء.

وينشر موقع دوت الخليج أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر كالتالي:

- اللي انتوا عملتوه كان جرء كبير منه لصالح الأبطال اللي صحوا علشان خاطر مصر تعيش

- احنا قولنا إن التاريخ منسبوش لحد.. وكنا حريصين إنه ميحصلش تصادم واللي انتوا عملتوه في الاختيار والله دي الحقيقة - اللي انتوا عملتوه كان جرء كبير منه لصالح الأبطال اللي صحوا علشان خاطر مصر تعيش

- اللي انتوا عملتوه كان جرء كبير منه لصالح الأبطال اللي صحوا علشان خاطر مصر تعيش - تأثير مسلسل الاختيار كان أكثر من ألف كتاب - بيان 3 يوليو حرصنا إنه ميكونش فيه صدام.. ومقولناش عزلنا رئيس ولا قولنا جماعة إرهابية

- محدش في موقعي ومكاني كان يقبل حاجه تحصل من اللي كان

- مسلسل الإختيار حجم قليل جدا من جهد كبير اتعمل

- بالنسبة لموضوع تهديد الجيش ده اتعمل 3 مرات: - الأولى مع المشير حسين طنطاوي إن لو الإنتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقا البلد هتولع -المرة الثانية لما خيرت الشاطر قال حرقنا المقرات بتاع الأمن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم - المرة التالتة كانت ليا شخصيًا ولمدة 45 دقيقة كان خيرت الشاطر بيقولي هنقتل وهنجيب من كل حته وهتولع الدنيا - قسمنا بالله تهديد خيرت الشاطر بحرق مصر حقيقة اللى إتعرض بمسلسل الاختيار عشان الناس اللى بتقول طلعونا التسجيلات - مسلسل الاختيار تعرض لزيف جماعة أهل الشر - قعدت 7 سنوات لم أذكر اسمهم ووصفتهم بـ أهل الشهر عشان يتراجعوا - لسه دور الدراما مخلصش في بناء وعي حقيقي لهذه البلد - أتصور إن المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين ولم يختلف عليه اتنين