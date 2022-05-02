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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695329/الرئيس-السيسى-يكشف-أسرار-جديدة-عن-بيان-3يوليو-لأول-مرة-خاصة-بعزل-مرسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بيان 3يوليو لم يتضمن أى حديث عن عزل الرئيس محمد مرسى أو وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية، حرصا على منع أى صدام وتلبيه مطالب الشعب فى 30 يونيو بدون أى تشويه أوصدام قائلا"حاولنا نلبى مطالب الشعب فى 30 يونيو بدون أى صدام وبيان 3يوليو لم يتضمن أى عبارات خاصة بعزل الرئيس السيسى أو وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية".

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جاء ذلك فى كلمته لأبطال مسلسل الاختيار باحتفالية عيد الفطر لأبناء وأسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا على أن كل ذلك كان محاولات لعدم الصدام ولعدم تشويه ما حدث فى 30 يونيو، مؤكدا على أن مسلسل الاختيار أظهر الواقع والحقيقة التى حدثت وأكد على تأثير الأعمال الدرامية والتى تكون أحيانا أكثر تأثيرا من ألف كتاب.

وأكد الرئيس السيسى أهمية المسلسلات والدراما فى تشكيل الوعى لدى المواطنين والنشأ وأيضا تسجيل حقيقة ما يحدث وخاصة ما قدمه الأبطال من أبناء الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.