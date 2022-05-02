أخبار مصرية

الرئيس السيسي يصطحب الأطفال أبناء الشهداء في جولة بمنطقة الألعاب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:23 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة أبناء الشهداء، الاحتفال بعيد الفطر، حيث أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جولة مع الأطفال فى منطقة الألعاب.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ادى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس. 

 

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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