الرئيس السيسي للمصريين: ربنا يكفينا أهل الشر.. وخلي بالكم من بلدكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:23 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفترة التى ناقشها مسلسل الاختيار 3، قائلا: "ربنا يكفينا أهل الشر.. وبقول للمصريين كل سنة وأنتم طيبين.. وخلي بالكم من بلدكم.. خلى بالكم من بلدكم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر: "الكلام ده لو فيه حد فى موضعى يرفض يتعمل وهو موجود.. بس قولت علشان كل كلمة وموقف.. ميبقاش فيه كذبة واحدة"، واستشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".