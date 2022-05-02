الرئيس السيسي: كل كلمة اتقالت فى مسلسل الاختيار كانت واقع حقيقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:23 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مسلسل الاختيار ضمن فعاليات احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك قائلا: "لكل ولاد وبنات مصر.. أسر الشهداء والمصابين.. يبقوا عارفين هل الأزواج والأباء والأبناء سقطوا فى معركة طغيان؟!.. لا.. احنا مطغناش.. ولم نعتدي".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى احتفالية عيد الفطر بحضور أبناء الشهداء: "حاولنا وكل كلمة اتقالت دى كانت عبارة عن واقع نقلتوه.. لكل الناس.. علشان الولاد الصغيرين دول لما يكبروا ولما يقولوا أبناء الشهداء والأبطال اللى حافظوا على البلد دي.. محدش يزيف ويشوه تاريخهم.. ويضيع قيمة اللى هما عملوه".